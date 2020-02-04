Сотрудники ФСБ поймали врача при получении взятки. Иван Ч. за 50 тысяч рублей ставил ложные диагнозы молодым людям, которые проходили медосмотр перед призывом в армию, из-за которых призывников не брали служить. В прошлом году в отношении врача было возбуждено уголовное дело.Врач оспорил данный приговор, но Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор первой инстанции