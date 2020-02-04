04.02.2020, 09:26
В Красноярске был разоблачён врач-коррупционер
ИА «Ореанда-Новости». В Красноярске был разоблачён врач-коррупционер Иван Ч., который занимал должность заведующего урологического отделения больницы №4, сообщает пресс-служба местного УФСБ.
Сотрудники ФСБ поймали врача при получении взятки. Иван Ч. за 50 тысяч рублей ставил ложные диагнозы молодым людям, которые проходили медосмотр перед призывом в армию, из-за которых призывников не брали служить. В прошлом году в отношении врача было возбуждено уголовное дело. Ивану Ч. запретили заниматься врачебной деятельностью на 3 года и вынесли наказание в виде штрафа на сумму 3 миллиона рублей.
Врач оспорил данный приговор, но Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор первой инстанции
Сотрудники ФСБ поймали врача при получении взятки. Иван Ч. за 50 тысяч рублей ставил ложные диагнозы молодым людям, которые проходили медосмотр перед призывом в армию, из-за которых призывников не брали служить. В прошлом году в отношении врача было возбуждено уголовное дело. Ивану Ч. запретили заниматься врачебной деятельностью на 3 года и вынесли наказание в виде штрафа на сумму 3 миллиона рублей.
Врач оспорил данный приговор, но Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор первой инстанции
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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