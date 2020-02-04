ИА «Ореанда-Новости». В Красноярске был разоблачён врач-коррупционер Иван Ч., который занимал должность заведующего урологического отделения больницы №4, сообщает пресс-служба местного УФСБ.

Сотрудники ФСБ поймали врача при получении взятки. Иван Ч. за 50 тысяч рублей ставил ложные диагнозы молодым людям, которые проходили медосмотр перед призывом в армию, из-за  которых призывников не брали служить. В прошлом году в отношении врача было возбуждено уголовное дело. Ивану Ч. запретили заниматься врачебной деятельностью на 3 года и вынесли наказание в виде штрафа на сумму 3 миллиона рублей.

Врач оспорил данный приговор, но Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор первой инстанции

 