ИА «Ореанда-Новости». Житель Красноярска попытался задавить журналиста ВГТРК, когда тот хотел взять у него интервью.

В Красноярске мужчина наехал на корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина, когда тот пытался взять у него интервью. Об этом сообщил СК РФ, добавив, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Сообщается, что информация об инциденте поступила двадцатого февраля. Автомобиль неустановленного лица наехал на журналиста, что привело к серьёзным травмам корреспондента. Ведомство уточнило, что наезд был совершён на Брыкина при попытке взять у водителя интервью.

На данный момент пострадавший находится в больнице. СК сообщило, что данное происшествие может квалифицироваться как уголовное дело. По факт воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста была организована доследственная проверка.



