ИА «Ореанда-Новости». В Красноярске синоптики из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе объявили режим «чёрного неба», пишет РИА Новости.



Режим «чёрного неба» будет действовать в городе в течение двух суток.



Отмечается, что в этом году в Красноярске уже несколько раз объявляли этот режим в связи с ухудшением экологической обстановки. Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения.