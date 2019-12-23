Инцидент произошёл сегодня, 23 декабря, в микрорайоне Взлётка. Сначала женщина была увёрнута в одеяло. На руках у неё находился младенец.Полицейские задержали россиянку, выяснили её личность и отвезли в местную психиатрическую клинику.По словам очевидцев, женщина бегала по улице и кричала, что её кто-то преследует.Стоит отметить, что в Красноярске сегодня холодно и снежно.