23.12.2019, 18:50
В Красноярске задержали женщину, бегавшую по улице без одежды «360»
ИА «Ореанда-Новости». В Красноярске задержали женщину, бегавшую по улице без одежды, сообщает телеканал «360».
Инцидент произошёл сегодня, 23 декабря, в микрорайоне Взлётка. Сначала женщина была увёрнута в одеяло. На руках у неё находился младенец. Женщина забежала в один из магазинов микрорайона и оставила там ребёнка, а сама убежала обнажённой. Полицейские задержали россиянку, выяснили её личность и отвезли в местную психиатрическую клинику. Сотрудники правоохранительных органов передали младенца отцу. По словам очевидцев, женщина бегала по улице и кричала, что её кто-то преследует.
Стоит отметить, что в Красноярске сегодня холодно и снежно.
Инцидент произошёл сегодня, 23 декабря, в микрорайоне Взлётка. Сначала женщина была увёрнута в одеяло. На руках у неё находился младенец. Женщина забежала в один из магазинов микрорайона и оставила там ребёнка, а сама убежала обнажённой. Полицейские задержали россиянку, выяснили её личность и отвезли в местную психиатрическую клинику. Сотрудники правоохранительных органов передали младенца отцу. По словам очевидцев, женщина бегала по улице и кричала, что её кто-то преследует.
Стоит отметить, что в Красноярске сегодня холодно и снежно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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