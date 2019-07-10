ИА «Ореанда-Новости». В Красноярске в среду задержали первого проректора по экономике и развитию Сибирского федерального университета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Однако причины задержания не раскрываются. Издание пока не располагает официальными комментариями по этому инциденту.



На сайте управления СКР говорится, что в 2017 году против проректора возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Он якобы необоснованно выделил грант студенту в размере 150 тысяч рублей, однако потратил эти деньги сам на свои нужды. Из-за этого дела проректора уволили, однако потом дело было прекращено, а его восстановили в должности.



По данным сайта СФУ, проректором вуза по экономике и развитию является Павел Вчерашний.