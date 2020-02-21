ИА «Ореанда-Новости». В Красноярске задержали водителя, который сбил корреспондента ВГДРК.

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, который сбил корреспондента телеканала «Россия» Павла Брыкина. Об этом сообщило краевое управление СК.

Сообщается, что автолюбитель задержан на двое суток. В его отношении уже возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности СМИ.

Инцидент произошёл в четверг, 20 февраля. Мужчина попытался сбить журналиста Брыкина, когда тот хотел взять у него интервью. Пострадавший с серьёзными травмами находится в больнице. В СМИ появилась информация, что за рулём Mercedes находится помощник бывшего депутата Красноярского края Анатолия Быкова.



