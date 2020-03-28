ИА «Ореанда-Новости». Красноярском крае был ликвидирован первый лесной пожар в регионе. Пожар в Минусинском районе был обнаружен и ликвидирован сотрудниками пожарно-химической станции. Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства лесного хозяйства региона.

Сообщается, что очаг возгорания на площади 0,3 га обнаружили в ходе наземного патрулирования территории Гослесфонда. Сотрудники пожарно-химической станции оперативно приступили к тушению. В ведомстве уточнили, что, скорее всего, пожар возник по вине человека.

По оперативной сводке регионального Лесопожарного центра, сейчас в крае нет действующих лесных пожаров.