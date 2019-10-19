ИА «Ореанда-Новости». Власти Красноярского края назвали 21 октября днём траура

Губернатор края подписал соответствующее распоряжение. 21 октября назван днём траура по погибшим при разрушении дамбы. Во всех городах и районах в день траура спустят флаги Краснодарского края.

На данный момент поисковые и спасательные работы приостановлены и продолжатся завтра. Наступила темнота, продолжать поиски больше нет возможности.

Губернатор края Александр Усс заявил, что в наивысшем приоритете стоит задача поиска пропавших и погибших. Также необходимо установить точное количество и имена всех, кто находился в опасной зоне в момент обрушения.