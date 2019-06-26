ИА «Ореанда-Новости» В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик два дня просидел в квартире с телом скончавшегося отца. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.

Полицейских на место происшествия вызвали соседи, услышавшие плачь ребёнка из запертой квартиры. Прибывшие на место стражи порядка вскрыли дверь и обнаружили в квартире маленького ребёнка и тело мужчины. Предположительно, отец мальчика скончался около двух дней назад. Местонахождение матери ребёнка устанавливается.