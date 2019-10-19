ИА «Ореанда-Новости» На официальном интернет-сайте Главного управления МВД по Красноярскому краю появилось сообщение о том, что бойцы специального отряда быстрого реагирования совместно с представителями полиции задержали мужчину 1965 года рождения, взяв его жилище штурмом.

В сообщении указано, что задержанный известен в криминальных кругах под прозвищем Костя Канский. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного недавно введённой в Уголовный кодекс РФ статьёй 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Правоохранительное ведомство также проинформировало, что криминальный лидер был задержан в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которая регламентирует общие основания задержания подозреваемых.