ИА «Ореанда-Новости». Суд в Красноярском крае наказал штрафом в 30 тысяч рублей уборщицу из посёлка Мотыгино за оскорбление приставов в соцсети, пишет «Дождь».



Женщину признали виновной в неуважении власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП). Суд установил, что она в начале мая опубликовала в одной из групп соцсети «Одноклассники» информацию, «выраженную в неприличной форме, оскорбляющую человеческое достоинство» и выражающую неуважение к органам власти России.



Женщина свою вину признала, пояснив, что телефон сам поменял фразу на оскорбительную, а потом отключился. Оскорбительный пост она удалила на следующее утро.