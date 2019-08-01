ИА «Ореанда-Новости». Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело против чиновников Минлесхоза Красноярского края, которые не приняли меры, чтобы потушить пожары, пишет «Интерфакс».



В СКР решили, что чиновники бездействовали с 22 марта по 1 августа. Из-за того, что они не приняли меры по тушению пожаров, огонь распространился на значительную площадь. В СКР подчеркнули, что сумма ущерба пока устанавливается.



Сейчас в Сибири горит примерно три миллиона гектаров леса. Дым от пожаров дошёл до соседних стран: США, Канады, Монголии и Казахстана.