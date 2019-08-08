ИА «Ореанда-Новости» Прокурор Красноярского края Михаил Савчин сообщил, что в регионе выявлены факты незаконных лесозаготовок. Деревья вырубали под видом санитарной рубки якобы пострадавшего от пожара леса.

«Прокурором Абанского района в сотрудничестве с лесничеством осуществлен выезд в конкретный квартал… где осуществлялась санитарная в кавычках рубка леса, пораженного пожаром. Осмотром места происшествия установлено отсутствие следов пожара… материалы нашей проверки были направлены в следственный отдел СК. По результатам указанных материалов следственным отделом 17 июля возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 285 УК РФ по факту злоупотребления сотрудниками краевого государственного бюджетного учреждения «Абанское лесничество», – заявил чиновник.

Савчин также сообщил, что. По данным прокурора, всего вырублено более 60 гектаров леса. Ущерб оценивается как минимум в 32 миллиона рублей.