ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле главным успехом уходящего года считают остановку тенденции к снижению уровня благосостояния россиян, пишет «Интерфакс».



Песков отметил, что в последние годы уровень благосостояния граждан сокращался, а этом году, по словам пресс-секретаря, эту тенденцию удалось переломить.



Песков также отметил, что главным провалом года власти считают «скромные» темпы роста экономики страны. При этом экономика страны сохраняет свою устойчивость несмотря на «недружественную атмосферу, в которой она существует».