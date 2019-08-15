15.08.2019, 18:37
В Кремле нашли бомбу времён Великой Отечественной войны
ИА «Ореанда-Новости» В непосредственной близости от Кремля обнаружили авиабомбу времен Второй мировой войны.
Информацию об этом передал СМИ комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников.
Бомбу обнаружили случайно во время проведения работ по укреплению грунта. По словам Хлебникова, в этом месте до революции находился ледник, в котором хранились продукты. Именно в этом месте рабочие делали срез грунта под гидроизоляцию.
Опасную находку передали специалистам для ликвидации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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