ИА «Ореанда-Новости». Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на критику главы правительства Михаила Мишустина в адрес руководителей регионов в связи с избыточными мерами по изоляции из-за распространения коронавируса. Об этом заявлено в публикации агентства "Интерфакс" от шестого апреля.

По словам Пескова, федеральным центром уже были внесены определённые коррективы. В частности, внимание властей регионов было обращено на то, что нельзя допустить разрыва транспортных цепочек . Также он сказал о недопустимости воспрепятствования грузовым перевозкам. 

Песков также сделал напоминание о том, что ситуация в регионах РФ развивается по-разному. По его словам, где-то необходимы более жёсткие меры.