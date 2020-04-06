06.04.2020, 13:13
В Кремле отреагировали на избыточные меры в российских регионах в связи с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на критику главы правительства Михаила Мишустина в адрес руководителей регионов в связи с избыточными мерами по изоляции из-за распространения коронавируса. Об этом заявлено в публикации агентства "Интерфакс" от шестого апреля.
По словам Пескова, федеральным центром уже были внесены определённые коррективы. В частности, внимание властей регионов было обращено на то, что нельзя допустить разрыва транспортных цепочек . Также он сказал о недопустимости воспрепятствования грузовым перевозкам.
Песков также сделал напоминание о том, что ситуация в регионах РФ развивается по-разному. По его словам, где-то необходимы более жёсткие меры.
По словам Пескова, федеральным центром уже были внесены определённые коррективы. В частности, внимание властей регионов было обращено на то, что нельзя допустить разрыва транспортных цепочек . Также он сказал о недопустимости воспрепятствования грузовым перевозкам.
Песков также сделал напоминание о том, что ситуация в регионах РФ развивается по-разному. По его словам, где-то необходимы более жёсткие меры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии