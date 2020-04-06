Об этом заявлено в публикации агентства "Интерфакс" от шестого апреля.По словам Пескова, федеральным центром уже были внесены определённые коррективы. В частности,. Также он сказал о недопустимости воспрепятствования грузовым перевозкам.Песков также сделал напоминание о том, что ситуация в регионах РФ развивается по-разному. По его словам, где-то необходимы более жёсткие меры.