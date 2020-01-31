31.01.2020, 13:03
В Кремле отреагировали на визит на Украину Помпео
ИА «Ореанда-Новости». В пятницу Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сделал заявление о том, что каждое государство обладает суверенным правом выстраивать международные отношения в региональном или глобальном плане.
Представители СМИ в связи с поездками Помпео в Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и на Украину поинтересовались у Пескова о том, рассматриваются ли в Кремле эти визиты как намерение американских властей увеличить в этом регионе своё влияние.
Песков в рамках своего ответа отметил, что Вашингтон имеет свои отношения с этими государствами. По словам Пескова, РФ со многими государствами объединена торгово-экономическими связями, двусторонними отношениями и интеграционными процессами, которые динамично развиваются. Поэтому, отмечает Дмитрий Песков, в данном случае это представляет собой абсолютно самостоятельное явление.
Представители СМИ в связи с поездками Помпео в Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и на Украину поинтересовались у Пескова о том, рассматриваются ли в Кремле эти визиты как намерение американских властей увеличить в этом регионе своё влияние.
Песков в рамках своего ответа отметил, что Вашингтон имеет свои отношения с этими государствами. По словам Пескова, РФ со многими государствами объединена торгово-экономическими связями, двусторонними отношениями и интеграционными процессами, которые динамично развиваются. Поэтому, отмечает Дмитрий Песков, в данном случае это представляет собой абсолютно самостоятельное явление.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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