Представители СМИ в связи с поездками Помпео в Узбекистан, Белоруссию, Казахстан и на Украину поинтересовались у Пескова о том, рассматриваются ли в Кремле эти визиты как намерение американских властей увеличить в этом регионе своё влияние.Песков в рамках своего ответа отметил, что Вашингтон имеет свои отношения с этими государствами. По словам Пескова, РФ со многими государствами объединена торгово-экономическими связями, двусторонними отношениями и интеграционными процессами, которые динамично развиваются. Поэтому, отмечает Дмитрий Песков, в данном случае это представляет собой абсолютно самостоятельное явление.