ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Песков ответил на призыв президента Турции вывести российские войска из Сирии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на призыв Рейджепа Эрдогана оставить Турцию «один на один» с властями сирийского государства. Песков заявил в программе «Москва. Кремль. Путин», что Россия является единственной страной, чьи военнослужащие законно находятся на территории Сирии.

Песков отметил, что Россия направила войска в регион по просьбе правительства Сирии. Остальные же страны своими действиями нарушают международное законодательство. Политик обратил внимание на то, что турецкое руководство на самом деле должно бороться с террористами, с которыми уже борются сирийские военные.