ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на сообщения об отставке Суркова.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на сообщения об отставке помощника президента Владислава Суркова. Песков заявил ТАСС, что никаких указов об отставке Суркова нет. Он также подчеркнул, что не обладает информацией об уходе помощника президента с поста.

Песков также прокомментировал причину, которая якобы стала поводом для ухода Суркова со своего поста. Появилась информация о том, что Россия меняет свою политику в отношении Украины. Песков отметил, что эта информация является лишь точкой зрения того, кто об этом говорит, и далека от действительности.



Ранее в Сети появилась информация о том, что Владислав Сурков решил уйти в отставку. Об этом сообщил политолог Алексей Чеснаков.