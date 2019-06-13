Песков отметил, что уверен в этом, так как такая ситуация не должна повториться. Он также добавил, что в Кремле знают о жалобах на необоснованные задержания.Кроме того, Песков подчеркнул, что организовывать такие акции или, наоборот, запрещать их – это прерогатива властей города.