ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о жёстких задержаниях в столице на марке в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил, что по этому поводу будет проведены проверки.

Песков отметил, что уверен в этом, так как такая ситуация не должна повториться. Он также добавил, что в Кремле знают о жалобах на необоснованные задержания.

Кроме того, Песков подчеркнул, что организовывать такие акции или, наоборот, запрещать их – это прерогатива властей города.

 