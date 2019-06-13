13.06.2019, 17:45
В Кремле прокомментировали жёсткие задержания на марше в поддержку Голунова
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о жёстких задержаниях в столице на марке в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил, что по этому поводу будет проведены проверки.
Песков отметил, что уверен в этом, так как такая ситуация не должна повториться. Он также добавил, что в Кремле знают о жалобах на необоснованные задержания.
Кроме того, Песков подчеркнул, что организовывать такие акции или, наоборот, запрещать их – это прерогатива властей города.
Песков отметил, что уверен в этом, так как такая ситуация не должна повториться. Он также добавил, что в Кремле знают о жалобах на необоснованные задержания.
Кроме того, Песков подчеркнул, что организовывать такие акции или, наоборот, запрещать их – это прерогатива властей города.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии