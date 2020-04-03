ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента назвал условие сокращения режима нерабочих дней. Дмитрий Песков заявил, что ограничения в России могут сократить только тогда, когда угроза распространения коронавируса будет сведена к минимуму.

Песков отметил, что режим, о котором в своём обращении к населению говорил Владимир Путин, будет действовать, пока угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии будет оставаться актуальной. Когда исчезнет опасность, тогда исчезнет необходимость в режиме.

Также пресс-секретарь президента заявил, что важным фактором являются дополнительные полномочия руководителей регионов, ведь им на местах виднее, что делать. Губернаторы, руководители регионов могут контролировать режим в своих субъектах в зависимости от того, насколько необходимы в субъекте жёсткие ограничения.