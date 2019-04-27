ИА «Ореанда-Новости» В Кремле прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ, о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вскоре оставит свой пост. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, об отставке Матвиенко в Кремле ничего не знают. Об этом пишет «Интерфакс».

Ранее ряд СМИ написал о возможной отставке Матвиенко, по версии журналистов, её пост спикера СФ с большой долей вероятности может занять глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. В пресс-службе СФ комментариев по поводу ухода Матвиенко не дали, назвав информацию слухами.