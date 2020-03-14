14.03.2020, 16:14
В Кремле сообщили, когда поправки в Конституцию вступят в силу
ИА «Ореанда-Новости». Поправки к Основному закону страны вступят в силу, если после общероссийского голосования их одобрит более половины россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.
Поясняется, что все изменения вступят в силу после соблюдения двух условий. Сначала поправки направят в Конституционный суд для оценки соответствия предлагаемых изменений положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. Если КС придёт к выводу, что изменения соответствуют, будет проведено всероссийское голосование.
Подчёркивается, что, если изменения поддержат больше половины граждан, поправки вступят в законную силу.
Поясняется, что все изменения вступят в силу после соблюдения двух условий. Сначала поправки направят в Конституционный суд для оценки соответствия предлагаемых изменений положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. Если КС придёт к выводу, что изменения соответствуют, будет проведено всероссийское голосование.
Подчёркивается, что, если изменения поддержат больше половины граждан, поправки вступят в законную силу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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