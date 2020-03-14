Поясняется, что все изменения вступят в силу после соблюдения двух условий. Сначала поправки направят в Конституционный суд для оценки соответствия предлагаемых изменений положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. Если КС придёт к выводу, что изменения соответствуют, будет проведено всероссийское голосование.Подчёркивается, что, если изменения поддержат больше половины граждан, поправки вступят в законную силу.