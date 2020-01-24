Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, в чём смысл голосования, если оно состоится уже после подписания поправок Владимиром Путиным.Песков отметил, что де-юре такой необходимости нет, но всё равно это будет голосование за или против поправок. Он добавил, что, если граждане посчитают, что поправки не нужны, то так и будет.Напомним, 23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции, который был внесён президентом.