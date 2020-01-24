24.01.2020, 20:31
В Кремле заявили, что голосование по изменению Конституции не будет формальностью
ИА «Ореанда-Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью, пишет «Коммерсант».
Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, в чём смысл голосования, если оно состоится уже после подписания поправок Владимиром Путиным.
Песков отметил, что де-юре такой необходимости нет, но всё равно это будет голосование за или против поправок. Он добавил, что, если граждане посчитают, что поправки не нужны, то так и будет.
Напомним, 23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции, который был внесён президентом.
Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, в чём смысл голосования, если оно состоится уже после подписания поправок Владимиром Путиным.
Песков отметил, что де-юре такой необходимости нет, но всё равно это будет голосование за или против поправок. Он добавил, что, если граждане посчитают, что поправки не нужны, то так и будет.
Напомним, 23 января Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках к Конституции, который был внесён президентом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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