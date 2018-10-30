ИА «Ореанда-Новости». Кремль в курсе ситуации на рынке бензина и следят за ценами на топливо, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также сообщил, что конкретные меры по решению проблемы с ценами на бензин находятся в компетенции правительства.

Со слов Дмитрия Пескова, правительство России предпринимает «очень активные, энергичные меры». Этой темой сейчас занимается кабинет министров.

24 октября состоялось заседание у вице-премьера Дмитрия Козака, где присутствовали представители нефтяных компаний. Они жаловались на убытки, которые несут от сдерживания цен. Они оценили убытки от продажи литра бензина в четыре-пять рублей. Однако, несмотря на это, поднимать цены не будут.

Во время совещания Дмитрий Козак заявил об обсуждении правительством возможности ввести для НПЗ лицензии на экспорт топлива при обязательстве поставлять определенные объемы на топливный рынок

Напомним, речь идёт о ситуации, которая проявилась ещё весной 2018 года, когда цены на топливо резко подпрыгнули вверх. Так, в середине апреля розничные цены бензина превысили 40 рублей, к началу июня – превысили 43 рубля. Чтобы исправить это, правительство решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо. С производителями была достигнута договорённость об удержании цен на уровне 30 мая. Однако в сентябре, по информации Росстата, цены выросли на десять процентов в сравнении с августом.

В правительстве прогнозируют, что в 2018 году рост цен на бензин останется в пределах инфляции. В 2019 году начинается этап завершения налогового манёвра в нефтяной отрасли, он направлен на сдерживание внутренних цен на топливо.

На 22 октября средняя цена литра бензина АИ-92 составила 42,09 руб., АИ-95 — 45,75 руб.

Лицензирование экспорта топлива может способствовать сдерживанию цен на топливо, считают в Министерстве финансов. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго провести консультации с нефтяными компаниями, чтобы цены на нефтепродукты на внутреннем рынке удалось сохранить на прежнем уровне. Как отметил Медведев, если консультации не приведут к желаемому результату, он подпишет решение о введении запретительных пошлин на нефть и нефтепродукты.