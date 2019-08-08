ИА «Ореанда-Новости» Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко сообщил, что материалы о многочисленных нарушениях в следственном изоляторе «Кресты» (Санкт-Петербург) направляются в прокуратуру и органы следствия.

«Там куча нарушений, что смогли выявить при проверке сотрудники центрального аппарата ФСИН за вчерашние полдня и за ночь», – сказал чиновник. Было выявлено, что администрация учреждения подсаживала в камеру к осуждённым арестантам несудимых. При этом сотрудники «не вели вообще никаких учётов: кого перевели, куда перевели».

Максименко допускает, что к нарушениям причастны и сотрудники его ведомства. «Заключенный сам ведь не сможет перейти из одной камеры в другую. Его туда кто-то переводил», – сказал он.

«Самое мягкое, что можно сказать, – что в этом СИЗО бардак», – заключил офицер.

