ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лететь самолётом в Крым уже выбирает меньшее количество людей, поэтому Авиакомпании приняли решение сократить ёмкость рейсов в Крым. Это значит, что количество посадочных пассажирских мест уменьшится на 551 тысячу пассажиров, это около 22 процентов.

Если, например, в прошлом году авиакомпании за лето выставляли 2,7 млн билетов или посадочных кресел в самолётах, то в этом году выставят только 2,1 млн. Информацию об этом сообщили в Транспортной клиринговой компании.

Случилась такая ситуация из-за открытия нового моста, кроме того, в Симферополе с 1 июня выросли аэропортные тарифы в полтора-два раза. Больше всего урезали количество мест в самолётах в Крым «Уральские авиалинии» – они убрали 187 тысяч кресел, дальше авиакомпания «Red Wings» убрала 64 тысячи кресел или 27 процентов, «Аэрофлот» решил срезать 51 тысячу мест, авиакомпания «Россия» – сократила 74 тысячи, «Глобус» – 42 тысячи.

Такое решение было принято на основании того, что авиакомпании почувствовали убыток в последнее время. Также выросла стоимость топлива в Симферополе.

По подсчётам авиакомпании «Уральские авиалинии» стоимость обслуживания одного такого рейса в Крым выросла вдвое – на 50 процентов. Что касается Nordwind – они из-за повышения тарифов сократят число рейсов в Крым в полтора раза уже в следующий сезон, при этом отмечается, что стоимость билетов также вырастет, но эта вынужденная мера.

Авиакомпания «Аэрофлот» заверила, что их самолёты будут летать в Симферополь по старому расписанию , обслуживать людей планируют за счет действующей в компании программы «плоских» тарифов. Это когда стоимость билетов фиксирована и не зависит от даты вылета.

Что касается самого аэропорта в Симферополи, они объясняют повышение тарифов тнеобходимостью возврата инвестиций в новую инфраструктуру, на это необходимо 32 млрд рублей. Руководство аэропорта отметило, что их тарифы равны сборам в других построенных и реконструируемых аэропортах в России.





