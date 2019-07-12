Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России республики. Женщина и двое детей 7 и 11 лет были спасены в окрестностях горы Челеба.

Как уточники в ведомстве, за первое полугодие 2019, спасатели провели 65 поисковых операций, в результате которых помощь была оказана 108 пострадавшим.

МЧС предупреждает, что перед походом в горы необходимо зарегистрировать туристическую группу в службе спасения. Тем, кто совершает восходения один, спасатели настоятельно рекомендуют сообщать о всех передвижениях родственникам, а также иметь при себе воду, пищу, тёплые вещи и заряженный телефон.