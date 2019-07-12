12.07.2019, 19:35
В крымских горах с начала года были спасены более 100 человек
ИА «Ореанда-Новости» В Крыму со склонов гор в районе села Перевальное спасатели эвакуировали трёх человек, всего с начала года были спасены 108 человек. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России республики. Женщина и двое детей 7 и 11 лет были спасены в окрестностях горы Челеба.
Как уточники в ведомстве, за первое полугодие 2019, спасатели провели 65 поисковых операций, в результате которых помощь была оказана 108 пострадавшим.
МЧС предупреждает, что перед походом в горы необходимо зарегистрировать туристическую группу в службе спасения. Тем, кто совершает восходения один, спасатели настоятельно рекомендуют сообщать о всех передвижениях родственникам, а также иметь при себе воду, пищу, тёплые вещи и заряженный телефон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии