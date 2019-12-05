ИА «Ореанда-Новости». Власти Крыма сделали 31 декабря 2019 года выходным днём, пишет «Интерфакс».



Соответствующий указ опубликован и подписан главой республики Сергеем Аксёновым. При этом суббота 28 декабря будет в регионе рабочим днём.



При этом отмечается, что выходной ввели для госслужащих, а также лиц, замещающих государственные должности и работников предприятий, учреждений и организаций, которые находятся в ведении крымских государственных органов.



Ранее 31 декабря сделали выходным в Кировской области.