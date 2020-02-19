ИА «Ореанда-Новости». В Крыму завели уголовное дело на 44-летнего мужчину, дочка которого выстрелила себе в голову из его травматического пистолета, пишет «Интерфакс».



В СКР отмечают, что тяжёлое ранение ребёнок получил из-за небрежного хранения отцом оружия. При этом пистолет не был зарегистрирован.



Отмечается, что девочку оставили одну в машине, она открыла бардачок, доставила пистолет и выстрелила себе в голову. Врачи провели девочке серьёзную операцию, её состояние оценивают как тяжёлое.