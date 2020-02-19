19.02.2020, 17:52
В Крыму 6-летняя девочка выстрелила себе в голову из травматического пистолета отца
ИА «Ореанда-Новости». В Крыму завели уголовное дело на 44-летнего мужчину, дочка которого выстрелила себе в голову из его травматического пистолета, пишет «Интерфакс».
В СКР отмечают, что тяжёлое ранение ребёнок получил из-за небрежного хранения отцом оружия. При этом пистолет не был зарегистрирован.
Отмечается, что девочку оставили одну в машине, она открыла бардачок, доставила пистолет и выстрелила себе в голову. Врачи провели девочке серьёзную операцию, её состояние оценивают как тяжёлое.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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