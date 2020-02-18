ИА «Ореанда-Новости». В ФСБ рассказали о двух задержанных подростках, которые планировали теракты в образовательных учреждениях крымского Керчи, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что у подростков, 2003 и 2004 годов рождения, дома были найдены взрывчатые вещества. Они являются сторонниками экстремистской идеологии, а также последователями Владислава Рослякова, который убил 20 человек в керченском колледже.



Отмечается, что задержанные испытывали самодельные взрывные устройства на домашних животных. Наряду с подготовкой терактов эти подростки администрировали в соцсетях и месседжерах так называемые группы смерти, в которых склоняли пользователей «к совершению аналогичных преступлений».