29.12.2019, 10:35
В Крыму хотят, чтобы осуществили запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
ИА «Ореанда-Новости» Белорусской общиной Крыма будет поднят вопрос о том, возможно ли запустить с Белоруссией прямое железнодорожное сообщение. Об этом заявил РИА Новости Роман Чегринец, возглавляющий общину.
Чегринец заявил, что община уже давно говорит о необходимости прямого сообщения с Белоруссией. Он отметил, что община хочет, чтобы между регионами теперь, когда поезда едут в Крым по мосту через Керченский пролив, началось прямое железнодорожное сообщение с Белоруссией. Также Чегницев заявил, что община выступает также за начало прямого авиасообщения между Крымом и Белоруссией.
Он сказал о том, что крымские белорусы занимаются сейчас подготовкой обращения по этому поводу к главе белорусского государства Александру Лукашенко. Чегринец считает, что первым международным рейсом в Крыму должен быть рейс "Минск-Симферополь".
Чегринец заявил, что община уже давно говорит о необходимости прямого сообщения с Белоруссией. Он отметил, что община хочет, чтобы между регионами теперь, когда поезда едут в Крым по мосту через Керченский пролив, началось прямое железнодорожное сообщение с Белоруссией. Также Чегницев заявил, что община выступает также за начало прямого авиасообщения между Крымом и Белоруссией.
Он сказал о том, что крымские белорусы занимаются сейчас подготовкой обращения по этому поводу к главе белорусского государства Александру Лукашенко. Чегринец считает, что первым международным рейсом в Крыму должен быть рейс "Минск-Симферополь".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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