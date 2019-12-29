Чегринец заявил, что община уже давно говорит о необходимости прямого сообщения с Белоруссией. Он отметил, что община хочет, чтобы между регионами теперь, когда поезда едут в Крым по мосту через Керченский пролив, началось прямое железнодорожное сообщение с Белоруссией. Также Чегницев заявил, что община выступает также за начало прямого авиасообщения между Крымом и Белоруссией.Он сказал о том, что крымские белорусы занимаются сейчас подготовкой обращения по этому поводу к главе белорусского государства Александру Лукашенко. Чегринец считает, что первым международным рейсом в Крыму должен быть рейс "Минск-Симферополь".