ИА "Ореанда-Новости" В Крымской Республике поступило предложение создать правила для приезжающих туристов, касающиеся их внешнего вида, а также правил поведения.

По словам доцента кафедры социальной психологии Крымского федерального университета Юлии Евдокимовой, подобного рода правила необходимы для жителей и гостей полуострова. Нередкими бывают случаи, когда культурные ценности одного туриста не совпадают с мировозрением другого - что приемлемо для одного, недопустимо для другого. В основном, это касается внешнего вида отдыхающих. Психологический комфорт необходим всем без исключения: и туристам, и местным жителям. Уважать потребности других людей, призывает психолог. Евдокимова отметила, что Крым очень разнообразен в плане посещения достопримечательностей, и найдутся места, где возможно продемонстрировать все свои наряды. Психолог отметила, что Крым, несомненно, жаркий регион, однако, чрезмерно оголяться не стоит - например, для сотрудников государственных учреждений существует свой "летний" дресс-код, и всё же шорты на госслужбе остаются под запретом. 

Многих местных жителей Крымского полуострова слишком откровенный внешний вид туристов раздражает, они выступают за соблюдение рамок приличия в общественных местах. Особенно болезненно воспринимают полураздетых отдыхающих в городе-герое Севастополе, посещение исторических мест города необходимо производить разумно одевшись, говорят севастопольцы.

Что касается официальных комментариев от представителей властей полуострова, то Министерство курортов и туризма Республики Крым сохранило молчание. Председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк также не захотел обсуждать правила внешнего вида для туристов.