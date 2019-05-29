По словам доцента кафедры социальной психологии Крымского федерального университета Юлии Евдокимовой, подобного рода правила необходимы для жителей и гостей полуострова.В основном, это касается внешнего вида отдыхающих. Психологический комфорт необходим всем без исключения: и туристам, и местным жителям. Уважать потребности других людей, призывает психолог. Евдокимова отметила, что Крым очень разнообразен в плане посещения достопримечательностей, и найдутся места, где возможно продемонстрировать все свои наряды. Психолог отметила, что Крым, несомненно, жаркий регион, однако, чрезмерно оголяться не стоит - например, для сотрудников государственных учреждений существует свой "летний" дресс-код, и всё же шорты на госслужбе остаются под запретом.Особенно болезненно воспринимают полураздетых отдыхающих в городе-герое Севастополе, посещение исторических мест города необходимо производить разумно одевшись, говорят севастопольцы.Председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк также не захотел обсуждать правила внешнего вида для туристов.