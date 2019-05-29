29.05.2019, 18:34
В Крыму хотят ввести дресс-код для туристов
ИА "Ореанда-Новости" В Крымской Республике поступило предложение создать правила для приезжающих туристов, касающиеся их внешнего вида, а также правил поведения.
По словам доцента кафедры социальной психологии Крымского федерального университета Юлии Евдокимовой, подобного рода правила необходимы для жителей и гостей полуострова. Нередкими бывают случаи, когда культурные ценности одного туриста не совпадают с мировозрением другого - что приемлемо для одного, недопустимо для другого. В основном, это касается внешнего вида отдыхающих. Психологический комфорт необходим всем без исключения: и туристам, и местным жителям. Уважать потребности других людей, призывает психолог. Евдокимова отметила, что Крым очень разнообразен в плане посещения достопримечательностей, и найдутся места, где возможно продемонстрировать все свои наряды. Психолог отметила, что Крым, несомненно, жаркий регион, однако, чрезмерно оголяться не стоит - например, для сотрудников государственных учреждений существует свой "летний" дресс-код, и всё же шорты на госслужбе остаются под запретом.
Многих местных жителей Крымского полуострова слишком откровенный внешний вид туристов раздражает, они выступают за соблюдение рамок приличия в общественных местах. Особенно болезненно воспринимают полураздетых отдыхающих в городе-герое Севастополе, посещение исторических мест города необходимо производить разумно одевшись, говорят севастопольцы.
Что касается официальных комментариев от представителей властей полуострова, то Министерство курортов и туризма Республики Крым сохранило молчание. Председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк также не захотел обсуждать правила внешнего вида для туристов.
По словам доцента кафедры социальной психологии Крымского федерального университета Юлии Евдокимовой, подобного рода правила необходимы для жителей и гостей полуострова. Нередкими бывают случаи, когда культурные ценности одного туриста не совпадают с мировозрением другого - что приемлемо для одного, недопустимо для другого. В основном, это касается внешнего вида отдыхающих. Психологический комфорт необходим всем без исключения: и туристам, и местным жителям. Уважать потребности других людей, призывает психолог. Евдокимова отметила, что Крым очень разнообразен в плане посещения достопримечательностей, и найдутся места, где возможно продемонстрировать все свои наряды. Психолог отметила, что Крым, несомненно, жаркий регион, однако, чрезмерно оголяться не стоит - например, для сотрудников государственных учреждений существует свой "летний" дресс-код, и всё же шорты на госслужбе остаются под запретом.
Многих местных жителей Крымского полуострова слишком откровенный внешний вид туристов раздражает, они выступают за соблюдение рамок приличия в общественных местах. Особенно болезненно воспринимают полураздетых отдыхающих в городе-герое Севастополе, посещение исторических мест города необходимо производить разумно одевшись, говорят севастопольцы.
Что касается официальных комментариев от представителей властей полуострова, то Министерство курортов и туризма Республики Крым сохранило молчание. Председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк также не захотел обсуждать правила внешнего вида для туристов.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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