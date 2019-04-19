19.04.2019, 19:02
В Крыму мужчине дали шесть лет тюрьмы за экстремистский пост в соцсети
ИА «Ореанда-Новости». Жителя Крыма Евгения Каракашева приговорили в шести годам колонии за экстремистские посты в соцсети «Вконтакте», пишет «Интерфакс».
Каракашева признали виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Адвокат подсудимого рассказал, что поводом для дела стал видеоролик и комментарий в чате.
Однако сам Каракашев утверждает, что его уголовное преследование связано с тем, что он борется со строительством курортной зоны у Евпатории в окрестностях соленого озера.
Каракашева признали виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Адвокат подсудимого рассказал, что поводом для дела стал видеоролик и комментарий в чате.
Однако сам Каракашев утверждает, что его уголовное преследование связано с тем, что он борется со строительством курортной зоны у Евпатории в окрестностях соленого озера.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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