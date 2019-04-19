Каракашева признали виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Адвокат подсудимого рассказал, что поводом для дела стал видеоролик и комментарий в чате.Однако сам Каракашев утверждает, что его уголовное преследование связано с тем, что он борется со строительством курортной зоны у Евпатории в окрестностях соленого озера.