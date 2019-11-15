ИА «Ореанда-Новости». В Крыму отчима пропавшей пятилетней девочки задержали по подозрению в убийстве.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным следователей, 13 ноября мужчина заявил о пропаже пятилетней падчерицы. Отчим объяснил правоохранительным органам, что выехал из дома с младшим сыном, оставив девочку дома в одиночестве. По возвращению домой, ребёнка не обнаружилось. Поиски пятилетней девочки успехом не увенчались.

В ходе допроса следователями отчима девочки, выяснилось, что он сам совершил убийство ребёнка.

Мужчина участвовал в следственных действиях, показал место, где спрятал труп девочки.

СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ по факту убийства и сокрытия тела. Обстоятельства преступления устанавливаются.