В Крыму мужчину задержали по подозрению в убийстве пятилетней падчерицы
ИА «Ореанда-Новости». В Крыму отчима пропавшей пятилетней девочки задержали по подозрению в убийстве.
Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным следователей, 13 ноября мужчина заявил о пропаже пятилетней падчерицы. Отчим объяснил правоохранительным органам, что выехал из дома с младшим сыном, оставив девочку дома в одиночестве. По возвращению домой, ребёнка не обнаружилось. Поиски пятилетней девочки успехом не увенчались.
В ходе допроса следователями отчима девочки, выяснилось, что он сам совершил убийство ребёнка.
Мужчина участвовал в следственных действиях, показал место, где спрятал труп девочки.
СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ по факту убийства и сокрытия тела. Обстоятельства преступления устанавливаются.
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