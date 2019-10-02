ИА «Ореанда-Новости».Некоторые гостиницы и отели Крымского полуострова. Это связано с переходом на оплату по безналичной форме. А в. Что вызывает затруднительные ситуации у гостей Крыма. Если местные уличные палатки не могут дать сдачу с крупной суммы, а от медных монет и банковских карт отказываются, то туристам приходиться отказываться от товаров или услуг.В магазинах продавцы стараются просто округлять суммы до целого значения, сообщает РИА «Новый День».



