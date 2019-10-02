02.10.2019, 00:43
В Крыму не принимают российские монеты
ИА «Ореанда-Новости». Российские монеты номиналом 10 копеек и 50 копеек не принимаются в Крыму, а в некоторых местах оплата возможна только по средствам карт.
Некоторые гостиницы и отели Крымского полуострова отказывают туристам в оплате наличными деньгами. Это связано с переходом на оплату по безналичной форме. А в приеме 10 копеек и 50 копеек отказывают все. Что вызывает затруднительные ситуации у гостей Крыма. Если местные уличные палатки не могут дать сдачу с крупной суммы, а от медных монет и банковских карт отказываются, то туристам приходиться отказываться от товаров или услуг.
В магазинах продавцы стараются просто округлять суммы до целого значения, сообщает РИА «Новый День».
Некоторые гостиницы и отели Крымского полуострова отказывают туристам в оплате наличными деньгами. Это связано с переходом на оплату по безналичной форме. А в приеме 10 копеек и 50 копеек отказывают все. Что вызывает затруднительные ситуации у гостей Крыма. Если местные уличные палатки не могут дать сдачу с крупной суммы, а от медных монет и банковских карт отказываются, то туристам приходиться отказываться от товаров или услуг.
В магазинах продавцы стараются просто округлять суммы до целого значения, сообщает РИА «Новый День».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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