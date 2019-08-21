21.08.2019, 16:33
В Крыму обнаружили храм X века
ИА «Ореанда-Новости». В Крыму на территории городища Эски-Кермен нашли средневековый христианский храм, пишет «МК» со ссылкой на главу Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.
Майко рассказал, что храм относится к периоду пребывания Византии в регионе. Он отметил, что этот храм уникален и позволяет конкретизировать имеющиеся представления о застройке городов той эпохи.
Учёный также сообщил, что на побережье Чёрного моря археологи нашли античную башню. Она имеет круглое основание представляет собой «интересный» фортификационный объект. Она относится примерно к IV-III векам до нашей эры.
Майко рассказал, что храм относится к периоду пребывания Византии в регионе. Он отметил, что этот храм уникален и позволяет конкретизировать имеющиеся представления о застройке городов той эпохи.
Учёный также сообщил, что на побережье Чёрного моря археологи нашли античную башню. Она имеет круглое основание представляет собой «интересный» фортификационный объект. Она относится примерно к IV-III векам до нашей эры.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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