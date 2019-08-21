ИА «Ореанда-Новости». В Крыму на территории городища Эски-Кермен нашли средневековый христианский храм, пишет «МК» со ссылкой на главу Института археологии Крыма РАН Вадима Майко.

Майко рассказал, что храм относится к периоду пребывания Византии в регионе. Он отметил, что этот храм уникален и позволяет конкретизировать имеющиеся представления о застройке городов той эпохи.

Учёный также сообщил, что на побережье Чёрного моря археологи нашли античную башню. Она имеет круглое основание представляет собой «интересный» фортификационный объект. Она относится примерно к IV-III векам до нашей эры.