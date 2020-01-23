ИА «Ореанда-Новости»Глава Института археологии Крыма РАН Вадим Майко рассказал, что в Крыму нашли скифские украшения из драгоценных металлов, пишет «МК».

Он рассказал, что украшение обнаружили в некрополе на юго-западе полуострова. Некрополь называется Усть-Альмин.

Сейчас находки будут обрабатывать специалисты, публике их покажут только через несколько месяцев.

Крымские музеи тем временем продолжают судиться в Апелляционном суде Амстердама на предмет принадлежности коллекции скифского золота, которую Нидерланды собираются передать Украине.