ИА «Ореанда-Новости». В республике Крым отреагировали на отказ ЕС признать воссоединение с Россией. По мнению сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма Романа Чегринца, данное заявление Евросоюза является примером лицемерия.

Ранее Европейская служба внешних действий Евросоюза заявила, что Евросоюз не намерен признавать «незаконную аннексию Крыма» и ожидает, что Москва прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове. Также ЕС осудил призыв крымчан в ВС РФ.

Чегринец подчеркнул, что страны Евросоюза «с удовольствием принимают помощь России в борьбе с коронавирусом и тут же пытаются облить её грязью и поддержать Украину». Он также добавил, что правильнее было бы помочь «гибнущей Украине» материально, однако «никто из европейских стран особо не спешит это делать».