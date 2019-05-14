Китайская веерная пальма – это символ Крыма, впервые её привезли на полуостров в 1860 году. В Никитском ботаническом саду Крыма рассказали, что очаг размножения вредителей находится в Алупке. Посадочный материал привезли на полуостров, минуя карантин. Уже в Алупкинском парке погибло 55 пальм, остальные также заболели.Учёные предупреждают, что бабочки пальмового мотылька разлетаются на 25 километров от очага поражения. Специалисты говорят о том, что нужно обработать пальмы, но это очень сложно, так как понадобится специальное оборудование.