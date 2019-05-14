14.05.2019, 18:24
В Крыму пальмы оказались под угрозой гибели из-за завезённых насекомых
ИА «Ореанда-Новости». Насекомые, которых завезли в Крым вместе с посадочным материалом, представляют угрозу для китайских веерных пальм на юге полуострова, пишет «Интерфакс».
Китайская веерная пальма – это символ Крыма, впервые её привезли на полуостров в 1860 году. В Никитском ботаническом саду Крыма рассказали, что очаг размножения вредителей находится в Алупке. Посадочный материал привезли на полуостров, минуя карантин. Уже в Алупкинском парке погибло 55 пальм, остальные также заболели.
Учёные предупреждают, что бабочки пальмового мотылька разлетаются на 25 километров от очага поражения. Специалисты говорят о том, что нужно обработать пальмы, но это очень сложно, так как понадобится специальное оборудование.
Китайская веерная пальма – это символ Крыма, впервые её привезли на полуостров в 1860 году. В Никитском ботаническом саду Крыма рассказали, что очаг размножения вредителей находится в Алупке. Посадочный материал привезли на полуостров, минуя карантин. Уже в Алупкинском парке погибло 55 пальм, остальные также заболели.
Учёные предупреждают, что бабочки пальмового мотылька разлетаются на 25 километров от очага поражения. Специалисты говорят о том, что нужно обработать пальмы, но это очень сложно, так как понадобится специальное оборудование.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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