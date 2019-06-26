ИА «Ореанда-Новости» Два десантника погибли в Крыму. Трагедия случилась на полигоне Старый Крым. Об этом говорится в сообщении пресс-службе Южного военного округа.

При приземлении на воду десантники не смогли освободиться от парашютных строп. Известно, что оба военных утонули, спасатели не смогли помочь пострадавшим. Обстоятельства их гибели выясняют следователи. Сообщается, что оба погибших служили по контракту.