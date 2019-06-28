ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Государственного совета Республики Крым сообщила, что члены рабочей группы по анализу ущерба, понесенного регионом за период нахождения в составе Украины, рассчитали сумму упущенных экономических выгод за это время. По данным рабочей группы, жители полуострова потеряли около 2,5 триллиона рублей.

Руководитель одной из подгрупп аналитиков Ольга Виноградова сообщила, что за основу для расчётов был взят внутренний валовой продукт в 1991 и 2013 годах.

В марте 2019 года председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил с помощью европейских парламентских институтов обязать Украину компенсировать Крыму экономический ущерб от нахождения в её составе.

В апреле президиум Государственного совета Крыма создал рабочую группу для произведения соответствующих расчётов. В неё вошли первый заместитель главы Госсовета Ефим Фикс, руководители нескольких комитетов республиканского парламента, представители региональных министерств и ведомств и члены общественной палаты Крыма.