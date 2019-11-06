ИА «Ореанда-Новости». В течение месяца сапёры подняли на поверхность и утилизировали 61,1 тысячу боеприпасов, который были на затонувшем корабле «Жан Жорес» в Крыму, пишет RT.



Отмечается, что судно затонуло в 1942 году в акватории Феодосийского. В числе боеприпасов есть фугасные авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны и ручные гранаты.



Ранее стало известно, что сапёры подняли более шести тысяч снарядов с затонувшего в Крыму парохода.