ИА «Ореанда-Новости». СКР проводит проверку по факту смерти ученика 10-го класса от сердечного приступа во время урока географии в одной из школ Крыма, пишет «МК».



Трагедия произошла в селе Охотниково Сакского района. Ученику стало плохо с сердцем, учителя вызвали скорую, однако прибывшие врачи констатировали смерть.



По предварительной версии, причиной приступа могла стать ситуация с отцом школьника, который не так давно скончался на глазах у сына.