ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Три химические завода на севере Крыма будет проверять прокуратура. Это связано с выбросами неизвестного загрязняющих веществ в атмосферу. Об этом заявил Сергей Аксенов – глава республики Крым.

Ранее поступила информация, что выброс был на заводе «Крымский Титан», однако руководство предприятия полностью отрицает масштабный выброс в атмосферу.

В районе, где был совершен выбор, была проведена экспертиза. Специалисты, изучив пробы воздуха, уверяют, что угроза здоровью отсутствует.

"Выясняем ситуацию. Информация меняется. Все руководители предприятий отказываются, что это случилось на их предприятиях. Не хочу быть голословным и без официального заключения давать какую-либо предварительную информацию. На всех предприятиях – "Крымский содовый завод", "Бром" и "Крымский Титан" — рабочие группы находятся физически там. Выясняем. К сожалению, на данную минуту окончательного результата по причинам нет", — поделился информацией Аксенов.

Работу химических предприятий, пока не установлены официальные причины и источник выбросов, не останавливали.

"Сначала была информация предварительная, что, возможно, это "Крымский Титан", последняя, к чему проверяющие больше склоняются, что это "Крымский содовый завод" или "Бром", но не хочу дезинформировать людей и наносить ущерб репутации предприятий", — подчеркнул Аксенов.

В северной части Крыма на данный момент наблюдают неоднозначные явления.

"Смог, определенная непрозрачность воздуха, осадки какие-то, выпадает какое-то вещество. Как только поймем, в чём причина данной ситуации, сразу будем понимать, как ликвидировать последствия и чья вина в том, что такая ситуация произошла на севере Крыма", — утверждает глава республики.

Сергей Аксенов признался, что в качестве ещё одного варианта событий рассматривалось влияние «из-за рубежа», однако правительство ждет официальных результатов.

Ранее на севере Крыма жители наблюдали неизвестные осадки на крышах домов. Листья деревьев и кустарников во всём районе покрылись желтоватым маслянистым налётом. В Армянск была направлена группа специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, а так же сотрудники прокуратуры региона.