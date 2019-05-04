ИА «Ореанда-Новости». Усиленный режим работы для пограничников ввело крымское погрануправление ФСБ, это объяснили возросшим потоком туристов из Украины.

В два-три раза возрос как пассажирский, так и транспортный поток в пунктах пропуска "Армянск" и "Джанкой", поэтому пропускной режим был усилен составом смен с целью предотвращения скопления очередей из людей и транспорта на границе.

Рост потока людей связан с майскими выходными. За последние сутки госграницу на въезд в РФ пересекли почти девять тысяч человек и полторы тысячи автомобилей. По прогнозам пограничников, в ближайшие два дня поток возрастёт на въезд из России.