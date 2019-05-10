ИА «Ореанда-Новости». В крымском селе Орловка Нахимовского района Севастополя неизвестные вандалы разрушили мемориал, посвящённый воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

По данным пресс-службы севастопольского управления МВД, по факту осквернения памятника было возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. Фото с места происшествия ещё до официального комментария МВД опубликовали в соцсетях – разбиты две мемориальные плиты с высеченными на них именами погибших воинов.