Отмечается, что этот сорт винограда использовали для изготовления красного вина в античные времена. Сегодня виноделы изготовили это вино по античной технологии впервые со времен Византии.Кусты этого винограда нашли окрестностях Корсуни (Херсонеса). Виноделы региона не исключают, что именно из этого винограда было сделано вино, которым причащался князь Владимир, принимая крещение на территории Древнего Херсонеса в 988 году.