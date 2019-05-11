ИА «Ореанда-Новости». 9 мая сообщалось о разрушении мемориального памятника воинам Великой Отечественной войны в поселке Орловка. Могилу с надгробными плитами разрушили неизвестные вандал, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил восстановить реликвию.

Ранее сообщалось, что по факту вандализма в Нахимовском районе было возбуждено уголовное дело. На разрушенных могильных гранитных плитах были высечены имена погибших воинов (местных жителей), которые погибли на фронте. Восстановлением займётся департамент городского хозяйства, проинформировали в правительстве Севастополя.