ИА "Ореанда-Новости". Случаи лихорадки выявлены экспертами Роспотребнадзора.

По сообщениям руководителя регионального управления, за девять месяцев 2019 года было зарегистрировано девять заболевших. Все они прошли необходимый курс лечения и на данный момент здоровы.

Пеньковская также заметила, что специалистами было изучено более тысячи экземпляров энтомологического материала. Это было необходимо для определения мест, в которых обитают комары-переносчики.

Также отмечается, что всего существует особо опасные эндемичные местности – Белогорский и Бахчисарайский районы. Именно в Белогорском и были зарегистрированы заболевшие.

Симптомами болезни являются лихорадка, сильная головная боль, тошнота, рвота и последовательное увеличение лимфатических узлов.